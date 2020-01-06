Этот контент был опубликован 6 января 2020 г. 13:10

Брюссель. 6 января. ИНТЕРФАКС - В Евросоюзе ожидают ответа министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа на приглашение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля прибыть в Брюссель, заявил Петер Стано, пресс-секретарь высокого представителя ЕС по иностранным делам.

"Высокий представитель пригласил иранского министра иностранных дел прибыть в Брюссель. Теперь мы ожидаем (ответа - ИФ). Но представляется, что с обеих сторон есть интерес поддерживать контакт по соблюдению своих ядерных обязательств", - сказал Стано в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Отвечая на дополнительный вопрос о вероятности прибытия Зарифа в ответ на приглашение Борреля, пресс-секретарь отметил: "Мы его пригласили в Брюссель по вопросу продолжения обязательств. Существует соглашение, обязательства по которому нужно продолжать. Но это Ирану надлежит теперь сказать нам, как он желает действовать".

Как сообщала ранее Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС), в минувшую субботу Боррель провел телефонный разговор с Зарифом о последних событиях в Ираке и необходимости снижения напряженности в регионе.

Стороны обсудили также важность сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который, как было подчеркнуто, "продолжает оставаться краеугольным камнем глобальной архитектуры ядерного нераспространения и играет важную роль в обеспечении безопасности региона и мира".

Высокий представитель ЕС подтвердил свою решимость и впредь в полной мере играть роль координатора и сохранять единство оставшихся участников СВПД в поддержке соглашения и его полномасштабном осуществлении всеми сторонами, отмечалось в сообщении ЕВС.

Глава европейской дипломатии пригласил министра иностранных дел Ирана в Брюссель, чтобы продолжить их работу по этим вопросам, сообщила дипломатическая служба ЕС.

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