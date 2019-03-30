Этот контент был опубликован 30 марта 2019 г. 11:29

Брюссель. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) опубликовал в субботу заявление с протестом против предварительного заключения задержанных 27 марта 23-х крымских татар.

"Европейский союз не признает исполнение российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все незаконно задержанные украинцы будут освобождены без промедления", - говорится в документе.

Там отмечается, что задержанные "обвиняются в принадлежности к организации Хизб ут-Тахрир, которая запрещена в России, но не на Украине".

В этих задержаниях, а также в предварявших их обысках по месту жительства арестованных в Брюсселе видят продолжение преследований "крымских татар, правозащитников и людей, которые мирно выступали против незаконной аннексии Россией Крымского полуострова".

"Такие действия подтверждают доклад верховного комиссара ООН по правам человека, в котором говорится, что "крымские татары по-прежнему несоразмерно страдают от полицейских рейдов и преследуются по закону за преступления, связанные с терроризмом и экстремизмом, в судебных процессах, не соответствующих стандартам прав человека", - заявил представитель ЕВС.

"Европейский союз ожидает, что Российская Федерация прекратит эту практику и предпримет все необходимые шаги для обеспечения того, чтобы права человека и основные свободы могли осуществляться всеми в Крыму без какой-либо дискриминации", - подчеркивается в коммюнике европейской дипломатической службы.

Как сообщалось, массовые обыски прошли 27 марта в Крыму, задержаны 20 человек. 28 марта появилась информация о задержании троих крымчан в Ростове-на-Дону, их доставили в Крым. Все мужчины арестованы райсудом Симферополя до 15 мая.

ФСБ России провела спецоперацию в Крыму вместе с сотрудниками МВД и Росгвардии. Спецслужба назвала задержанных "главарями и рядовыми участниками" "Хизб ут-Тахрир" в регионе. По данным ФСБ, они распространяли "террористическую идеологию" среди жителей Крымского полуострова и вербовали местных мусульман в ряды запрещенной в России организации.

Пятерым обвиняемым вменяют часть 1 статьи 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической), остальные проходят по части 2 этой статьи (участие в признанной террористической в РФ организации).

Согласно УК России, санкция ч. 1 ст. 205.5 - от 15 до 20 лет лишение свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей или пожизненное заключение; санкция ч.2 ст. 205.5 - от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

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