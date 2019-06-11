Этот контент был опубликован 11 июня 2019 г. 17:58

Брюссель. 11 июня. ИНТЕРФАКС. - Европейский союз опубликовал европейские правила о беспилотниках, призванные повысить безопасность и упростить использование беспилотных летательных аппаратов в странах ЕС.

Во вторник в Европейском агентстве по авиационной безопасности (EASA) заявили, что новые правила вступят в силу с июля 2020 года, и эти сроки предоставят странам-членам ЕС и эксплуатантам беспилотников время для подготовки.

При этом правила будут иметь приоритет над любыми соответствующими существующими национальными правилами.

В правилах указано, что новые беспилотники должны быть "индивидуально идентифицируемыми": это позволит властям при необходимости отслеживать каждый конкретный беспилотник. Они также позволят операторам, уполномоченным в одной стране ЕС, управлять своими летательными аппаратами в другой стране союза.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия (ЕК) приняла 24 мая правила ЕС безопасности использования беспилотников для людей на земле и в воздухе.

"Правила будут применяться ко всем операторам беспилотных летательных аппаратов - как профессионалам, так и тем, кто запускает беспилотники для досуга", - отмечалось в коммюнике ЕК.

Единые союзные правила по беспилотникам необходимы в условиях ЕС, где государственные границы практически незаметны и пересекаются свободно.

С 2020 года операторы беспилотников должны регистрироваться в национальных реестрах. Государства-члены ЕС смогут сами определять "бесполетные зоны", куда с помощью системы спутникового позиционирования беспилотники не будут допущены. Это аэропорты и аэродромы, центры городов и так далее.

Эти правила заменят национальные правила государств-членов ЕС. Благодаря регистрации операторов, удаленной идентификации беспилотников и определению географических зон их нахождения все национальные органы будут иметь возможность предотвращать их неправомерное использование или незаконные действий, отмечается в коммюнике.

1мн аю де

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