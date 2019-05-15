Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 21:05

Брюссель. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам Майя Косьянчич в среду заявила, что Евросоюз осуждает решение Верховного суда Венесуэлы о выдвижении обвинений в адрес четверых депутатов Национальной ассамблеи в измене, говорится в коммюнике на сайте ЕС.

"Вчерашние судебные решения в отношении четверых членов Национальной ассамблеи Венесуэлы - Мигеля Писарро, Карлоса Папарони, Франко Касельи и Уинстона Флореса - явное нарушение процессуальных норм и признак недобросовестного судебного разбирательства", - говорится в сообщении.

"Эти решения являются очевидными шагами, направленными на устрашение, нацеленное на ограничение работы Национальной ассамблеи. Такие меры только усиливают разногласия в стране", - отмечает М.Косьянчич.

Она добавила, что ЕС настаивает на необходимости уважения конституции Венесуэлы и гражданских прав парламентариев и их парламентского иммунитета.

Накануне Верховный суд Венесуэлы выдвинул обвинения четверым оппозиционным парламентариям Мигелю Писарро, Карлосу Папарони, Франко Каселье и Уинстону Флоресу в измене и заговоре.

Ранее аналогичные обвинения были выдвинуты еще десятерым парламентариям.

Все члены Национальной ассамблеи Венесуэлы, которым были предъявлены обвинения, поддерживают лидера оппозиции Хуана Гуайдо, самопровозгласившего себя временным президентом страны.

1бф ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!