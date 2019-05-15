Брюссель. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам Майя Косьянчич в среду заявила, что Евросоюз осуждает решение Верховного суда Венесуэлы о выдвижении обвинений в адрес четверых депутатов Национальной ассамблеи в измене, говорится в коммюнике на сайте ЕС.
"Вчерашние судебные решения в отношении четверых членов Национальной ассамблеи Венесуэлы - Мигеля Писарро, Карлоса Папарони, Франко Касельи и Уинстона Флореса - явное нарушение процессуальных норм и признак недобросовестного судебного разбирательства", - говорится в сообщении.
"Эти решения являются очевидными шагами, направленными на устрашение, нацеленное на ограничение работы Национальной ассамблеи. Такие меры только усиливают разногласия в стране", - отмечает М.Косьянчич.
Она добавила, что ЕС настаивает на необходимости уважения конституции Венесуэлы и гражданских прав парламентариев и их парламентского иммунитета.
Накануне Верховный суд Венесуэлы выдвинул обвинения четверым оппозиционным парламентариям Мигелю Писарро, Карлосу Папарони, Франко Каселье и Уинстону Флоресу в измене и заговоре.
Ранее аналогичные обвинения были выдвинуты еще десятерым парламентариям.
Все члены Национальной ассамблеи Венесуэлы, которым были предъявлены обвинения, поддерживают лидера оппозиции Хуана Гуайдо, самопровозгласившего себя временным президентом страны.
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