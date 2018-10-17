Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 15:06 17.10.2018 - 15:06

Брюссель. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Европейский союз в очередной раз призвал к прекращению насилия между сектором Газа и Израилем.

"Ракетно-минометный огонь палестинских боевиков из Газы в сторону Израиля должен немедленно прекратиться. Неизбирательные нападения на гражданских лиц совершенно неприемлемы", - говорится в коммюнике официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном в среду в Брюсселе.

В документе подчеркивается, что "главным приоритетом является деэскалация". "Цикл насилия и безысходности должен быть прерван. Только политическое решение способно положить конец насилию", - заявил представитель ЕВС.

В сообщении указывается, что накануне вечером из сектора Газы были выпущены две ракеты, одна из которых попала в дом в израильском городе Беэр-Шева. В ответ израильские силы нанесли удары по 20 целям в секторе Газы.

1ов ап

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер