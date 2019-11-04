Этот контент был опубликован 4 ноября 2019 г. 15:50

Брюссель. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Вся поселенческая деятельность Израиля на палестинских территориях является незаконной по международному праву, заявил в понедельник официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

По его словам, строительство израильских поселений "подрывает жизнеспособность решения (конфликта - ИФ) через сосуществование двух государств и перспективы прочного мира, как это было подтверждено резолюцией Совета Безопасности ООН 2334".

В документе напоминается, что в октябре 2019 года израильские власти одобрили строительство более 2 тыс. единиц жилья в незаконных поселениях на оккупированной территории Западного берега реки Иордан. Правительство Израиля также дало разрешение на строительство новой туннельной дороги, которая обходит Вифлеем на западе.

По мнению ЕС, "постепенное строительство отдельной дорожной сети, соединяющей поселения и аванпосты друг с другом и с дорожной сетью в Израиле, обходя палестинские города и общины, усиливает фрагментацию Западного берега".

"ЕС призывает Израиль прекратить любую поселенческую деятельность в соответствии с его обязательствами в качестве оккупирующей державы", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Евросоюз обещает продолжать поддерживать возобновление процесса по достижению договоренности о сосуществовании палестинского и израильского государств как "единственного реалистичного и жизнеспособного решения для удовлетворения законных чаяний обеих сторон".

Вместе с тем в ночь на понедельник представитель ЕВС осудил пуски в течение последних дней палестинскими вооруженными группами ракет из сектора Газа в сторону Израиля.

"Стрельба ракетами по гражданскому населению недопустима и должна быть немедленно и безоговорочно прекращена. Приоритетом должна стать работа по немедленной деэскалации ради защиты жизни гражданского населения", - говорилось в заявлении.

В нем отмечалось, что израильтяне и палестинцы имеют право жить в мире, безопасности и достоинстве.

"Только политическое решение может положить конец насилию", - подчеркивают в Брюсселе.

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