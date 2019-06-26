Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 15:18

Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Есть хороший прогресс в подготовке работы специального механизма расчетов с Ираном - INSTEX (Instrument for Supporting Trade Exchanges), заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич.

"ЕС поддерживает эту работу. Ее лидеры - три страны (Великобритания, Германия и Франция - ИФ), но все им оказывают поддержку. Я не могу вам сообщить сроки (действия INSTEX - ИФ). Но ясно, что мы хотим видеть это конкретизированным очень скоро", - сказала пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, цель этой работы ясна - сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"И, конечно, важно, чтобы Иран соблюдал соглашение", - отметила Коцьянчич.

Она подчеркнула, что позиция ЕС по сохранению СВПД остается неизменной.

Как сообщалось, Иран планирует ускорить темпы обогащения урана после 27 июня, когда истекает срок, предоставленный ранее Европе для запуска в работу платежного механизма для обхода санкций США, сообщают в среду иранские СМИ.

"С окончанием этого срока процесс обогащения будет ускорен", - заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди.

Он ранее заявлял, что этот срок не будет продлен, поскольку в Тегеране считают, что поведение европейских стран свидетельствует о том, что-либо они не желают выполнять свои обязательства, либо они технически не могут этого сделать.

8 мая 2019 года, через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части своих обязательств, касающихся ограничений на запасы в стране низкообогащенного урана и тяжелой воды. По сделке, заключенной в июле 2015 года с "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ), Иран обязался в течение 15 лет продавать за границу излишки урана и тяжелой воды. СВПД разрешает Ирану иметь у себя 300 кг низкообогащенного урана и 130 тонн тяжелой воды.

Иран также дал европейским странам 60 дней на выполнение своих обязательств, имея в виду, прежде всего, создание специального платежного механизма, который позволял бы торговать с Тегераном в первую очередь в нефтяном секторе в обход американских санкций. В противном случае Иран заявил, что возобновит процесс обогащения урана и начнет модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.

17 июня Камалванди заявил, что Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана 27 июня. По его словам, с указанной даты Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный в рамках СВПД на уровне 300 кг.

Кроме того, как сообщалось, глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран приступит ко второму этапу сокращения своих обязательств в рамках СВПД по иранской ядерной программе 7 июля.

28 июня в Вене оставшиеся участники СВПД - четыре постоянных члена СБ ООН (без США), Германия, Иран и ЕС, на заседании совместной комиссии обсудят шаги по спасению СВПД.

1ов ав

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