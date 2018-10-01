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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 15:12 01.10.2018 - 15:12

Брюссель. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Ежегодный экономический доклад по рыболовецкому флоту Евросоюза за 2018 год свидетельствует о беспрецедентных экономических достижениях в 2016 году и связывает такой результат с использованием методов лова, ориентированных на устойчивое развитие.

"Вселяет надежду констатация того, что происходящая позитивная тенденция привела к росту прибылей рыболовецкого сектора и к большей добавленной стоимости рыболовецких сообществ и прибрежных зон ЕС. Это ясно показывает, что наша совместная приверженность устойчивому развитию приносит свои плоды", - заявил, комментируя доклад, член Еврокомиссии по окружающей среде, морским делам и рыболовству Кармену Велла.

Он также указал на то, что недавно подписанная на Мальте между государствами-членами ЕС и третьими государствами Средиземного и Черного морей министерская декларация предлагает план действий на 10 лет, рассчитанный на то, чтобы и малые прибрежные флоты этих стран также смогли воспользоваться наметившейся позитивной тенденцией.

В коммюнике Еврокомиссии сообщается, что рыболовецкий флот ЕС зарегистрировал рекордную чистую прибыль в 1,3 млрд евро за 2016 год, что означает рост на 68% по сравнению с 2015 годом.

"Прогнозы на 2017 и 2018 годы при этом выглядят обещающими", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что увеличивается число тех флотов, которые взяли курс на рыбную ловлю, отвечающую требованиям устойчивого развития, и они наблюдают очевидное улучшение своей рентабельности.

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