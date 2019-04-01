Этот контент был опубликован 1 апреля 2019 г. 13:37

Брюссель. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - В Евросоюзе, конечно, следили за местными выборами в Турции, показавшими, судя по высокой явке избирателей, их заинтересованность в региональной демократии, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"На этой стадии мы приняли к сведению предварительную оценку, сделанную наблюдательной миссией Совета Европы, теперь мы ожидаем их окончательного анализа, что касается подозрений о нарушениях", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Она выразила надежду, что после выборов "избранные местные представители будут иметь возможность корректно выполнять свои мандаты".

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