Этот контент был опубликован 1 апреля 2019 г. 14:32

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Брюссель. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - В Евросоюзе, конечно, следили за местными выборами в Турции, показавшими, судя по высокой явке избирателей, их заинтересованность в региональной демократии, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"На этой стадии мы приняли к сведению предварительную оценку, сделанную наблюдательной миссией Совета Европы, теперь мы ожидаем их окончательного анализа, что касается подозрений о нарушениях", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Она выразила надежду, что после выборов "избранные местные представители будут иметь возможность корректно выполнять свои мандаты".

В воскресение в Турции прошли выборы в местные органы самоуправления. Избиратели проголосовали за кандидатов в мэры городов, руководителей муниципалитетов, сельских и районных органов власти.

Принять участие в голосовании могли порядка 57 млн избирателей, явка, по предварительным данным, составила порядка 48 млн человек или 84,6% избирателей.

Накануне выборов наблюдатели отмечали, что их результаты могут стать своеобразной проверкой для правящей "Партии справедливости и развития" (ПСР), которая может проиграть выборы в Анкаре и Стамбуле на фоне возникших в экономике Турции проблем: рецессии, росте безработицы и двузначной инфляции.

Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что руководимая им ПСП одержала победу на местных выборах и "остается партией номер один" в 15-й раз с прихода к власти в 2002 году, победив на выборах в 24 провинциях и 15 крупных городах.

В то же время, он признал, что ПСР проиграла оппозиции в Анкаре, Измире и, вероятно, в Стамбуле, как и прогнозировали наблюдатели.

В целом, правящая партия получает порядка 44,3% голосов по неофициальным итогам подсчета 99,93% избирательных бюллетеней. Ее основной конкурент - Республиканская народная партия - 30,1% голосов.

Р.Т.Эрдогана уже поздравили с победой президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Сербии Александр Вучич, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, а также премьер-министр Албании Эди Рама, сообщает газета "Дэйли сабах" со ссылкой на источники.

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