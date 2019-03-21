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Лондон. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Участники проходящего саммита ЕС планируют согласовать перенос сроков выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) с 29 марта на 22 мая, сообщает в четверг газета "Гардиан" со ссылкой на попавший в распоряжение журналистов проект решения Совета ЕС.
Однако такая отсрочка может вступить в силу только если Палата общин британского парламента на следующей неделе поддержит соглашение по Brexit, уточняет газета.
"Гардиан" отмечает, что эта дата - 22 мая - была выбрана в связи с тем, что на следующий день 23 мая должны пройти выборы в Европарламент, а Великобритания в этих выборах участвовать не планирует.
"Учитывая тот факт, что Соединенное Королевство не намерено участвовать в выборах в Европейский парламент, никакая отсрочка после этой даты невозможна", - отмечается в проекте соглашения.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня, соответствующее письмо она направила в Брюссель. В четверг его рассмотрит саммит ЕС.
Позднее председатель Евросовета Дональд Туск в среду заявил, что перенос сроков Brexit на некоторое время допустим, однако только в том случае, если парламент Великобритании одобрит соглашение между Брюсселем и Лондоном.
1аю ав