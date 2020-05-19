Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 13:44

Брюссель. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Анализ действий ВОЗ во время пандемии COVID-19 следует временно отложить, сейчас важно сосредоточиться на международном сотрудничестве в борьбе против коронавируса, заявила Виржини Баттю, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Европейский союз поддерживает ВОЗ в ее усилиях по борьбе против пандемии COVID-19. Мы уже предоставили для этого финансирование ЕС. Международное сотрудничество - единственный возможный вариант, чтобы победить в этой борьбе", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Ее просили прокомментировать угрозу президента США Дональда Трампа прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения.

Представитель Борреля несколько раз подчеркнула, что Европейский союз выступает за международное сотрудничество и международный поиск решения проблемы пандемии коронавируса. "Это момент, как никогда, проявить солидарность, а не время подрывать международное сотрудничество, тем более, что сегодня мы ожидаем одобрения, я надеюсь, резолюции, представленной Европейским союзом и его государствами-членами ассамблее ВОЗ. Надеюсь, это произойдет через несколько часов", - заявила Баттю.

По ее словам, резолюция предусматривает, что в приемлемый момент нужно будет сделать выводы, как ВОЗ и международное сообщество действовали против COVID-19.

"Но в настоящий момент мы должны усилить ВОЗ, чтобы вместе противостоять кризису и совместно найти решение против него", - подчеркнула пресс-секретарь Борреля.

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