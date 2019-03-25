Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 19:32

Брюссель. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Евросоюз по-прежнему не признает суверенитет Израиля над территориями, оккупированными им с июня 1967 года, заявил в понедельник "Интерфаксу" в Брюсселе один из официальных представителей ЕС.

"Позиция ЕС не изменилась. Европейский союз в соответствии с международным правом не признает суверенитет Израиля над территориями, оккупированными Израилем с июня 1967 года, включая Голанские высоты, и не считает их частью территории Израиля", - сообщил собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Церемония подписания президентской декларации прошла в Белом доме в Вашингтоне.

На прошлой неделе Д.Трамп написал в Twitter, что "настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами".

Голанские высоты до 1967 года являлись частью Сирии. Две трети высот были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны в начале июня 1967 года. В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты. СБ ООН не признал этого решения. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.

Комментируя заявления Д.Трампа о планах признать израильский суверенитет над Голанами, в МИД РФ заявили, что такой шаг станет прямым нарушением решений ООН и грозит дестабилизацией ситуации на Ближнем Востоке".

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