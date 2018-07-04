В ЕС подтверждают проведение в пятницу в Вене министерской встречи "пятерки" посредников и Ирана
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Брюссель. 4 июля. ИНТЕРФАКС - В Европейской внешнеполитической службе (ЕВС) подтвердили проведение в пятницу в австрийской столице министерской встречи представителей "пятерки" международных посредников и Ирана.
"Министерская встреча Совместной комиссии по СВПД состоится в Вене 6 июня 2018 года", - отмечается в сообщении ЕВС.
Встреча пройдет под председательством главы европейской дипломатии Федерики Могерини.
"Встреча была созвана с целью согласовать дальнейшие шаги, чтобы гарантировать продолжение имплементации СВПД во всех его аспектах после выхода Соединенных Штатов из соглашения", - отмечается в документе.
8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.
После этого иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут обеспечить выполнение всех обязательств по соглашению, в частности, в сфере экономики. В иранском руководстве предупреждали, что если соблюдение параметров СВПД станет невыгодным, Тегеран выйдет из соглашения.
Это станет первой такой встречей "пятерки" с Ираном после объявления Д.Трампа о решении покинуть соглашение.
1эф во
Интерфакс