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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 11:40 04.07.2018 - 11:40

Брюссель. 4 июля. ИНТЕРФАКС - В Европейской внешнеполитической службе (ЕВС) подтвердили проведение в пятницу в австрийской столице министерской встречи представителей "пятерки" международных посредников и Ирана.

"Министерская встреча Совместной комиссии по СВПД состоится в Вене 6 июня 2018 года", - отмечается в сообщении ЕВС.

Встреча пройдет под председательством главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

"Встреча была созвана с целью согласовать дальнейшие шаги, чтобы гарантировать продолжение имплементации СВПД во всех его аспектах после выхода Соединенных Штатов из соглашения", - отмечается в документе.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.

После этого иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут обеспечить выполнение всех обязательств по соглашению, в частности, в сфере экономики. В иранском руководстве предупреждали, что если соблюдение параметров СВПД станет невыгодным, Тегеран выйдет из соглашения.

Это станет первой такой встречей "пятерки" с Ираном после объявления Д.Трампа о решении покинуть соглашение.

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