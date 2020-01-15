Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 15:45

Брюссель. 15 января. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано призвал не вносить путаницу и не связывать запуск механизма разрешения споров Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе с выводами доклада МАГАТЭ о выполнении Тегераном своих обязательств.

"Речь идет об обязательствах в рамках СВПД, и мы должны определять, в какой степени эти обязательства конкретизируются на местах, прежде чем принимать малейшие меры или делать какие-либо заявления. Европейский союз как координатор данного процесса опирается на проверки, проводимые этим независимым органом", - объяснил пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

"В остальном каждая сторона этого соглашения (СВПД) имеет право пользоваться своими прерогативами. Европейский союз, напоминаю, это координатор, а не сторона соглашения. И каждая сторона обладает правом запускать механизм (урегулирования споров - ИФ), если обстоятельства того требуют", - продолжил представитель главы европейской дипломатии.

Стано повторил сказанные накануне Боррелем в Европарламенте слова об отсутствии связи этого механизма с применением санкций.

"Это не механизм, который вводит санкции. Его предназначение в том, чтобы добиваться выполнения всеми обязательств по СВПД", - объяснил пресс-секретарь.

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