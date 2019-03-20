Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 10:43

Берлин. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что письмо премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с просьбой о переносе срока Brexit пока не пришло.

"Насколько я знаю - сейчас 8:10 (10:10 мск), я еще не был в офисе, сижу на кровати и говорю с вами - насколько я знаю, это письмо не пришло. Но оно нам нужно, потому что у нас должна быть ясность относительно намерений Великобритании", - сказал Ж-К. Юнкер в среду в интервью радиостанции "Дойчландфунк".

Телеканал Sky News ранее сообщал, что Т.Мэй в письме попросит у ЕС перенести сроки Brexit. По данным телеканала, премьер предложит переместить Brexit не более чем на три месяца. Телеканал CNBC со ссылкой на британский источник в Брюсселе сообщил, что письмо будет направлено до Совета ЕС, который состоится 21-22 марта.

Ожидается, что письмо получил председатель Европейского совета Дональд Туск. Затем о содержании письма узнают другие руководители ЕС.

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