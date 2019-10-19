Этот контент был опубликован 19 октября 2019 г. 23:18

Брюссель. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета сообщил о получении письма от премьер-министра Бориса Джонсона, в котором он обратился к ЕС с просьбой рассмотреть возможность отсрочки Brexit.

"Запрос об отсрочке только что поступил. Теперь я начну консультации с лидерами стран ЕС относительно того, как реагировать", - написал Туск на своей страничке в Твиттере.

Члены Палаты общин в субботу потребовали от Джонсона запросить у Брюсселя отсрочку Brexit. Предусматривающую эту меру поправку, известную как "поправка Летвина" по имени предложившего ее члена Палаты общин Оливера Летвина, одобрили 322 депутата, против высказались 306 человек.

1ар гс

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