Этот контент был опубликован 16 декабря 2019 г. 18:46

Брюссель. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - В Еврокомиссии надеются провести трехстороннюю встречу по газоснабжению ЕС-РФ-Украина на уровне министров до конца текущего года, но дату назвать не могут, сообщил "Интерфаксу" в Брюсселе источник в институтах Евросоюза.

"Мы поддерживаем постоянный контакт с обеими сторонами (Россией и Украиной - ИФ) как на техническом, так и на политическом уровне с целью созвать министерскую встречу до конца года, чтобы обеспечить приемлемое решение. Однако в момент, когда идет этот разговор (вечер понедельника - ИФ), мы не можем сообщить дату новой трехсторонней встречи", - сказал собеседник агентства.

Последние трехсторонние консультации на министерском уровне по газовому транзиту через Украину прошли в Брюсселе в конце октября.

1ов др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!