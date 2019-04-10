Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 0:47

Брюссель. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран ЕС договорились о том, чтобы предложить Лондону отсрочить Brexit до 31 октября 2019 года, сообщают в четверг европейские СМИ.

Согласно этому плану, в июне руководители остающихся в ЕС стран и Великобритании должны будут провести оценку того, как продвигается решение связанных с Brexit вопросов.

В то же время, в сообщениях отмечается, что переговоры лидеров стран ЕС в Брюсселе по этой теме ещё продолжаются, и потому могут быть рассмотрены и иные предложения по дате выхода Великобритании из ЕС.

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