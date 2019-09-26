Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 20:16

Брюссель. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - В диалоге России и Грузии Евросоюз видит путь к мирному урегулированию, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Сегодняшняя встреча между министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым стала важной возможностью обсудить вопросы региональной безопасности, снизить напряженность в отношениях между Грузией и Россией и устранить последствия этой напряженности для граждан", - говорится в коммюнике, распространенном в четверг вечером в Брюсселе.

"Диалог, который Европейский союз полностью поддерживает, - это ключ к мирному урегулированию споров", - подчеркнул представитель ЕВС.

По его словам, "в будущем важно, чтобы все действующие лица принимали конструктивное участие в облегчении положения пострадавшего в результате конфликта населения Грузии".

"В этом отношении важно, чтобы его права человека, включая свободу передвижения, были полностью соблюдены", - отмечается в документе.

Представитель ЕВС вновь подтвердил поддержку Евросоюзом "суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ".

Как сообщалось, встреча глав МИД Грузии и России в Нью-Йорке проходила в течение 40 минут. Она была организована МИД Швейцарии.

1ов ВВ

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!