Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 0:29

Брюссель. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Заявление 20 сентября хуситской группировки "Ансар Аллах" о прекращении военных действий против Саудовской Аравии Евросоюз расценивает как важный шаг.

"Европейский союз всегда заявлял, что военного решения конфликта в Йемене не существует, и поэтому срочно необходимы инициативы, направленные на деэскалацию", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном в ночь на понедельник в Брюсселе.

В документе отмечается, что "любой взаимный шаг в этом отношении может предоставить специальному посланнику ООН возможность эффективно взаимодействовать со всеми соответствующими заинтересованными сторонами с целью возобновления политического процесса".

"ЕС будет и впредь поддерживать работу специального посланника ООН всеми имеющимися в нашем распоряжении инструментами", - заверил представитель ЕВС.

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