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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 14:44 26.09.2018 - 14:44

Брюссель. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Член Еврокомиссии по цифровому обществу Мария Габриэль распространила в среду заявление, в котором приветствуется обнародованный онлайн-платформами и рекламным сектором кодекс саморегулирования, предусматривающий широкий набор обязательств по борьбе против дезинформации в интернете.

"Это важный этап в борьбе с все более распространяющейся проблемой, которая ставит под угрозу доверие европейцев к демократическим процессам и институтам. Это первый раз, когда отрасль пришла к согласию по комплексу норм саморегулирования на добровольной основе в деле борьбы против дезинформации во всем мире", - говорится в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

Еврокомиссар отмечает в этом документе, что отрасль берет обязательства по широкому кругу действий от прозрачности в вопросах политической рекламы до закрытия фальшивых аккаунтов, и это приветствуется в Европейской комиссии.

Такие действия, считает М.Габриэль, будут способствовать быстрому сокращению дезинформации в интернете.

"С этой целью комиссия уделит особое внимание их эффективной реализации. Я призываю онлайн-платформы и рекламный сектор немедленно приступить к применению действий, содержащихся в кодексе, чтобы добиться значительного прогресса и реальных результатов в течение ближайших месяцев. Я также ожидаю, что все больше и больше онлайн-платформ и рекламных компаний будет присоединяться к этому кодексу, и призываю всех сделать все необходимое для борьбы против дезинформации", - заявила член ЕК.

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