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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 21:25 01.06.2018 - 21:25

Брюссель. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Европейский союз приветствует решение Национального собрания Буркина-Фасо от 31 мая 2018 года, проголосовавшего за новый уголовный кодекс, отменяющий смертную казнь, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Учреждение нового уголовного кодекса доводит до 21 число стран Африки, которые устанавливают отменяющие смертную казнь законы и тем самым посылают ясный сигнал другим странам в регионе и за его пределами", - говорится в коммюнике, распространенном в пятницу вечером в Брюсселе.

ЕС видит в этом решении Буркина-Фасо важный шаг, который содействует постепенному отказу от такого вида наказания на Африканском континенте и помогает установить повсеместный мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров.

"Отмена смертной казни способствует неуклонному развитию прав человека", - подчеркнул представитель ЕВС.

В его заявлении в очередной раз напоминается, что Евросоюз отвергает смертную казнь в любых обстоятельствах как жестокое, бесчеловечное и нарушающее право на жизнь наказание. В ЕС убеждены, что казнь не является средством, сдерживающим преступность. Но она делает непоправимыми судебные ошибки, происходящие в любых юридических системах.

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