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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 20:23 08.10.2018 - 20:23

Брюссель. 8 октября. ИНТЕРФАКС - На всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине 7 октября граждане в организованном порядке воспользовались своим демократическим правом и проголосовали за политическую власть, которой предстоят трудные задачи на пути к Евросоюзу, заявили глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и член Еврокомиссии по переговорам о вступлении в ЕС Йоханнес Хан.

"Согласно предварительным выводам миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами, они были действительно конкурентными, но характеризовались продолжающейся сегментацией по этническому признаку", - отметили высокопоставленные представители ЕС в совместном заявлении, распространенном в понедельник вечером в Брюсселе.

По их оценке, "правовая основа, как правило, способствует проведению демократических выборов, но сохраняются давние существенные недостатки".

"Мы ожидаем, что рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ будут незамедлительно рассмотрены для улучшения избирательного процесса", - отметили Ф.Могерини и Й.Хан.

Они также выразили надежду, что "все политические лидеры будут участвовать в формировании правительств на всех уровнях, совместно работая конструктивно в интересах граждан своей страны".

В заявлении подчеркивается, что эффективное проведение и имплементация результатов всеобщих выборов будут учтены при заключении на заявку Боснии и Герцеговины о членстве в ЕС, которое готовит Еврокомиссия.

"При подаче заявки в феврале 2016 года Босния и Герцеговина приняла стратегическое решение безоговорочно встать на путь интеграции в Европейский союз и поддерживать и укреплять ценности ЕС. Этот новый мандат может стать возможностью для политических лидеров продемонстрировать, как своим гражданам, так и ЕС, новые обязательства и решимость реализовать все реформы, необходимые для продвижения по пути к Евросоюзу", - заявили Ф.Могерини и Й.Хан.

В Боснии и Герцеговине накануне прошли всеобщие выборы, в ходе которых, в частности, избирались члены парламентской ассамблеи и президиума страны.

По итогам предварительных результатов, президент входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской Милорад Додик, придерживающийся пророссийских взглядов, получает место в президиуме страны.

Помимо М.Додика, места председателей президиума смогли получить Шефик Дзаферович от бошняков, представляющий "Партию демократического действия", и Желько Комшич от хорватов от партии "Демократический фронт".

В избирательной комиссии сообщили, что на выборах проголосовали более 1,5 млн человек, явка избирателей составила 53%.

1ов ав

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