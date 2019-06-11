Этот контент был опубликован 11 июня 2019 г. 16:11

Брюссель. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала российские власти снять обвинения с корреспондента онлайн-издания "Медуза" Ивана Голунова.

"Я призываю российские власти снять обвинения с Ивана Голунова, журналиста онлайн-издания "Медуза", находящегося в настоящее время под домашним арестом", - говорится в переданном во вторник в "Интерфакс" заявлении европейского омбудсмена.

"Вместо того чтобы выдвигать сомнительные обвинения, властям следовало бы сосредоточиться на расследовании утверждений о жестоком обращении, которому Голунов, как сообщалось, подвергался в полицейском участке, а также его утверждений о том, что ему не давали возможности сообщить кому-либо о его задержании, а также лишали доступа к адвокату в ходе допроса, а также предоставлении доказательств, что показания против него были подтасованы", - отметила Миятович.

"Я также призываю власти расследовать угрозы, которые Голунов получал в связи с его журналистской расследовательской деятельностью", - сказала Миятович.

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