Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 17:49

Брюссель. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) подверг сомнению мотивы ареста руководителя карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева и призвал пересмотреть его дело.

"Мы призываем российские власти пересмотреть дело г-на Дмитриева с учетом его возраста и состояния здоровья во время тестирования (на коронавирус - ИФ) во всем мире и освободить его. Мы ожидаем, что обвинения против него будут сняты", - говорится в заявлении, распространенном в четверг в Брюсселе.

В коммюнике напоминается, что 23 марта российский суд продлил срок содержания Дмитриева под стражей до 25 июня 2020 года.

"Юрий Дмитриев был первоначально арестован в декабре 2016 года по сомнительным мотивам. Обвинения, выдвинутые против него, привели к его задержанию уже в течение более двух лет в ожидании повторного судебного разбирательства", - отмечается в документе.

"Европейский союз ожидает от России выполнения ее международных обязательств в области прав человека, в том числе связанных с запретом произвольных задержаний и соблюдением справедливых судебных процессов", - заявил представитель ЕВС.

Он подчеркнул, что "в связи с пандемией коронавируса и проблемами, которые она создает, необходимо обеспечить доступ к медицинской помощи в тюрьмах и местах лишения свободы во всем мире".

Европейский союз "призывает российские власти защищать заключенных от коронавируса, предоставляя им доступ к соответствующей медицинской помощи или предоставляя амнистию некоторым заключенным по мере необходимости", сказано в заявлении.

Дмитриев был задержан, а позднее арестован 13 декабря 2016 года по обвинению в изготовлении детской порнографии. Он был оправдан по этому обвинению 5 апреля 2018 года. Прокуратура Петрозаводска обжаловала приговор в его оправдательной части. Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор 14 июня 2018 года.

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