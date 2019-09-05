Брюссель. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - В ЕС заявили об обеспокоенности превышением Ираном согласованных норм запасов низкообогащенного урана и уровня обогащения в связи с заявлением иранского президента Хасана Рухани о начале 6 сентября реализации третьего этапа сокращения обязательств Тегерана в рамках СВПД.
"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены тем, что Иран превышает пороговые значения, установленные СВПД для запасов обогащенного урана и соответствующего уровня обогащения. Эти действия несовместимы с СВПД", - заявил в четверг "Интерфаксу" в Брюсселе один из официальных представителей ЕС.
"Мы призываем Иран обратить вспять эти шаги и воздерживаться от дальнейших мер, подрывающих ядерную сделку", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о заявлении Рухани.
Как сообщалось, президент Ирана объявил в минувшую среду о реализации третьего этапа сокращения обязательств Тегерана в рамках СВПД.
"Иран начнет третий этап сокращения (обязательств в рамках СВПД) с пятницы", - сказал он в эфире телеканала Пресс-ТВ, добавив, что вся деятельность будет проходить под наблюдением МАГАТЭ.
По его словам, в рамках этого этапа сокращения Тегеран снимает все действовавшие в рамках СВПД ограничения с ведения научно-исследовательских работ по центрифугам, что приведет к ускорению развития иранской ядерной программы.
"Мы предпримем все необходимые шаги для того, чтобы защитить права и интересы иранского народа. Третий этап включает разработку центрифуг", - заявил Рухани.
Кроме того, президент Ирана отметил, что Тегеран дает европейским партнерам еще 60 дней для выполнения своей части обязательств по СВПД.
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