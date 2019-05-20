Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 13:49

Брюссель. 20 мая. ИНТЕРФАКС - В ЕС не комментируют угрозу президента США Дональда Трампа стереть Иран с карты мира, но призывают стороны избегать эскалации ситуации в регионе, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Майя Коцьянчич.

Как сообщалось, Трамп пригрозил расправиться с Ираном, если эта страна будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт. "Если Иран хочет драки, то ему официально - конец. Никогда больше не угрожайте США", - написал он в твиттере.

"Региону не нужны дополнительные действия по дестабилизации. Это то, что мы повторяем каждый раз. Необходимо любой ценой избегать провокаций", - сказала Коцьянчич в понедельник на брифинге в Брюсселе, отметив, что специальных комментариев к этому твиту не последует.

Она напомнила, что на минувшей неделе глава европейской дипломатии Федерика Могерини ясно призвала все стороны избегать любых действий, способствующих эскалации ситуации в регионе. "И мы придерживаемся этой позиции", - подчеркнула Коцьянчич.

1ов ав

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