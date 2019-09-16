Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 13:38

Брюссель. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - В Евросоюзе призвали все стороны проявить максимальную сдержанность после обвинений со стороны США в адрес Тегерана в связи с недавними атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщают в понедельник европейские СМИ.

"Важно установить, кто несет ответственность за эту атаку. Евросоюз напоминает о своем призыве к максимальной сдержанности и деэскалации", - приводят СМИ слова представителя главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Эта атака компрометирует работу, направленную на деэскалацию и ведение диалога", - отметила представитель.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке дронов. В частности, атакован был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

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