Брюссель. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - В Евросоюзе призвали все стороны проявить максимальную сдержанность после обвинений со стороны США в адрес Тегерана в связи с недавними атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщают в понедельник европейские СМИ.
"Важно установить, кто несет ответственность за эту атаку. Евросоюз напоминает о своем призыве к максимальной сдержанности и деэскалации", - приводят СМИ слова представителя главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
"Эта атака компрометирует работу, направленную на деэскалацию и ведение диалога", - отметила представитель.
В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке дронов. В частности, атакован был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.
Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.
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