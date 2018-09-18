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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 13:31 18.09.2018 - 13:31

Брюссель. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич во вторник призвала Россию и Турцию выполнять договоренности по сирийской провинции Идлиб для обеспечения безопасности мирных жителей.

"Вам известно, что Идлиб - это последняя зона деэскалации в Сирии, и гаранты астанинского процесса (в том числе Россия и Турция - ИФ) взяли на себя обязательства по защите населения. И в этом контексте мы неоднократно призывали гарантов астанинского процесса придерживаться взятых на себя обязательств и в первую очередь обеспечивать защиту гражданских лиц", - сказала М.Косьянчич на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы ожидаем, что соглашение, которое достигли накануне президенты России и Турции будет гарантировать защиту гражданского населения и инфраструктуры, а также непрерывный доступ для гуманитарных миссий", - добавила она.

Накануне в Сочи лидеры России и Турции на фоне подготовки военной операции в регионе достигли договоренности о создании в провинции Идлиб на севере Сирии демилитаризованной зоны, из которой до 15 октября должны быть выведены террористические группировки и тяжелое вооружение. Патрулировать эту зону будут турецкие военные и российская военная полиция.

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