В ЕС призывают Россию и Турцию придерживаться соглашения по Идлибу для защиты местного населения
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Брюссель. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич во вторник призвала Россию и Турцию выполнять договоренности по сирийской провинции Идлиб для обеспечения безопасности мирных жителей.
"Вам известно, что Идлиб - это последняя зона деэскалации в Сирии, и гаранты астанинского процесса (в том числе Россия и Турция - ИФ) взяли на себя обязательства по защите населения. И в этом контексте мы неоднократно призывали гарантов астанинского процесса придерживаться взятых на себя обязательств и в первую очередь обеспечивать защиту гражданских лиц", - сказала М.Косьянчич на пресс-конференции в Брюсселе.
"Мы ожидаем, что соглашение, которое достигли накануне президенты России и Турции будет гарантировать защиту гражданского населения и инфраструктуры, а также непрерывный доступ для гуманитарных миссий", - добавила она.
Накануне в Сочи лидеры России и Турции на фоне подготовки военной операции в регионе достигли договоренности о создании в провинции Идлиб на севере Сирии демилитаризованной зоны, из которой до 15 октября должны быть выведены террористические группировки и тяжелое вооружение. Патрулировать эту зону будут турецкие военные и российская военная полиция.
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Интерфакс