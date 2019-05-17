Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 12:22

Брюссель. 17 мая. ИНТЕРФАКС - В Евросоюзе учредили специальный механизм, позволяющий вводить санкции в ответ на масштабные кибератаки, сообщается в опубликованном в пятницу заявлении Совета ЕС.

"17 мая 2019 года Совет учредил механизм, который позволяет ЕС вводить прицельные ограничительные меры, чтобы предотвращать и отвечать на кибератаки, представляющие внешнюю угрозу для ЕС или его стран-членов", - говорится в документе.

В частности, в нем поясняется, что речь может идти о хакерских атаках "на третьи страны или на международные организации".

В Совете ЕС подчеркивают, что под санкции могут подпадать кибератаки, "оказывающие существенное воздействие".

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