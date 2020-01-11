Этот контент был опубликован 11 января 2020 г. 15:51

Брюссель. 11 января. ИНТЕРФАКС - Европейский союз принимает к сведению заявления иранских властей, взявших на себя ответственность за крушение рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины" 8 января, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Мы сожалеем об этой трагедии, которая привела к гибели многих людей из разных стран, и мы выражаем наши искренние соболезнования их семьям и близким", - говорится в коммюнике, распространенном в субботу в Брюсселе.

В нем отмечается, что "с учетом обязательств, данных президентом Рухани, ЕС ожидает, что Иран продолжит полное сотрудничество и проведет всеобъемлющее и прозрачное расследование, которое должно соответствовать международным стандартам, в отношении того, как произошла эта трагедия".

"Необходимо принять надлежащие меры для обеспечения того, чтобы такое ужасное крушение больше никогда не происходило", - подчеркивается в заявлении представителя ЕВС.

В субботу утром иранские власти признали, что украинский пассажирский самолет был сбит близ Тегерана ракетой ПВО. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф извинился за сбитый иранскими военными самолет.

"Грустный день. Предварительные выводы внутреннего расследования Вооруженных сил: человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе", - написал Зариф в твиттере.

"Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", - говорилось в его сообщении.

Перед этим в субботу утром иранские СМИ сообщили о том, что Генеральный штаб вооруженных сил Ирана распространил заявление, в котором назвал причину крушения пассажирского самолета "Украинские авиалинии" "человеческой ошибкой".

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