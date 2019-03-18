Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 15:45

Брюссель. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Европейский союз выразил соболезнования правительству Мали, семьям и близким жертв террористической атаки против лагеря малийских вооруженных сил в центральной части страны в Диуре, в ходе которой погибли десятки солдат.

"Мы при этом воздаем честь малийским вооруженным силам и силам безопасности, которые проявили мужество во время этой атаки и каждый день рискуют жизнью во имя мира и стабильности своей страны", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Виновные в этом теракте должны быть как можно скорее привлечены к суду", - отмечается в коммюнике ЕВС.

В документе подтверждается поддержка Евросоюзом Мали и других стран группы G5 Сахель, миссии ООН MINUSMA, операции "Бархан" и всего международного сообщества в их борьбе против террористической угрозы в регионе Сахеля в Африке.

1ов ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!