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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 11:37 09.07.2018 - 11:37

Брюссель. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Европейский союз выразил соболезнования и поддержку правительству Мали, государствам G5 и семьям жертв теракта против штаба совместных вооруженных сил стран G5 Сахель в малийском городе Севаре.

"Террористическая атака, совершенная недавно против штаба региональной силы G5 Сахель в Севаре в центральной части Мали, напрямую направлена против всех, кто обязался вернуть мир и стабильность в Мали и в Сахель", - говорится в распространенном в понедельник в Брюсселе совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и члена Еврокомиссии по международному сотрудничеству и развитию Невена Мимицы.

В документе напоминаются выводы министерской встречи ЕС-G5 Сахель 18 июня, на которой Евросоюз "с усиленной решимостью подтвердил полную поддержку совместной силы Сахеля и обязательство поддерживать усилия Мали, Нигера, Буркина-Фасо, Мавритании и Чада, как и всего международного сообщества на благо мира, безопасности и развития этих стран и региона".

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