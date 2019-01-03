В ЕС соболезнуют в связи с трагедией в Магнитогорске

Этот контент был опубликован 3 января 2019 г. 19:25

Брюссель. 3 января. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини Майя Коцьянчич выразила соболезнования в связи с взрывом газа в доме в Магнитогорске, повлекшем человеческие жертвы.

"ЕС выражает глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших в результате взрыва газа в жилом здании в городе Магнитогорск. Наши мысли с жертвами и пострадавшими в результате этой трагедии", - написала М.Коцьянчич в "Твиттере" на русском языке.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. По последним данным, погибли 39 человек, пятеро пострадавших госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

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