Этот контент был опубликован 24 марта 2019 г. 17:33

Брюссель. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Евросоюз призвал власти Мали провести тщательное расследование массовой расправы над мирными жителями в центральной части страны и привлечь виновных к ответственности.

"ЕС выражает свои соболезнования семьям жертв этого нападения, а также народу Мали, который заслуживает жить в мире", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном в воскресенье в Брюсселе.

Европейские СМИ сообщили накануне о гибели в ходе расправы над мирными жителями более 130 представителей народности пёль, включая женщин и детей. Вооруженные люди в одежде традиционных африканских охотников, напавшие на деревню Огоссагу, убивали без разбора всех попадавшихся на пути людей, уничтожали их жилища. После этой бойни они направились в соседнюю деревню Велингара и также убили всех, кого смогли застать на месте.

ЕС требует принять немедленные меры для обеспечения безопасности и защиты населения в центральной части Мали, особенно в деревнях народа пёль.

"Это, в частности, должно быть осуществлено путем разоружения и роспуска всех незаконных вооруженных формирований, которые бесчинствуют в регионе", - отмечается в коммюнике представителя ЕВС.

В противном случае, отмечают в Брюсселе, состояние отсутствия безопасности будет продолжаться, правовое государство сдаст свои позиции, и напряженность между этническими сообществами подвергнет чрезвычайно серьезному риску стабильность в стране.

1ов БП

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