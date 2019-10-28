Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 10:54

Брюссель. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран ЕС согласились на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока для Brexit с 31 октября на 31 января 2020, сообщил в понедельник председатель Евросовета Дональд Туск

"27 стран ЕС согласились удовлетворить просьбу Великобритании о "гибком" продлении Brexit до 31 января 2020 года", - написал он в "твиттере".

Туск добавил, что теперь "это решение будет официально утверждено по письменной процедуре".

Sky News поясняет, что "гибкое" продление Brexit подразумевает, что страна может выйти из ЕС и до 31 января 2020 года в случае, если премьер-министр Британии Борис Джонсон быстро добьется соглашения с парламентом по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что палата общин британского парламента в понедельник проголосует по предложению премьера страны Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов 12 декабря.

Предложение Джонсона о досрочных выборах прозвучало после того, как в минувший вторник палата общин отвергла предложение правительства о завершении за три дня рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о Brexit. Это означает, что процесс ратификации в парламенте затянется и не будет гарантии того, что Великобритания смогла бы, как это планировалось, выйти из ЕС с соглашением 31 октября 2019 года.

В итоге Джонсон 20 октября попросил у Брюсселя отсрочки по сроку выхода Великобритании из Евросоюза до 31 января 2020 года. Ранее он заверял, что "скорее умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о переносе Brexit.

1ви во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!