***Пока не принято решение о длительности отсрочки
Лондон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Все 27 стран ЕС согласились на еще один перенос сроков Brexit, однако пока что отложили вынесение решения по поводу того, на какой срок можно перенести дату Brexit, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Согласно одному из них, в Брюсселе хотели бы для начала получить больше ясности по позиции Великобритании.
Источник отметил, что вынесение решения Брюсселем ожидается в следующий вторник.
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