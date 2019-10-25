Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 12:37

***Пока не принято решение о длительности отсрочки

Лондон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Все 27 стран ЕС согласились на еще один перенос сроков Brexit, однако пока что отложили вынесение решения по поводу того, на какой срок можно перенести дату Brexit, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно одному из них, в Брюсселе хотели бы для начала получить больше ясности по позиции Великобритании.

Источник отметил, что вынесение решения Брюсселем ожидается в следующий вторник.

(ПОСЛЕДУЕТ)

1аю ар

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