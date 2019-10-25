Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 12:44

***Пока не принято решение о длительности отсрочки

Лондон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Все 27 стран ЕС согласились на еще один перенос сроков Brexit, однако пока что отложили вынесение решения по поводу того, на какой срок можно перенести дату Brexit, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно одному из них, в Брюсселе хотели бы для начала получить больше ясности по позиции Великобритании.

Источник отметил, что вынесение решения Брюсселем ожидается в следующий вторник.

Западные СМИ отмечают, что такая информация появилась после того, как Борис Джонсон сообщил, что он хочет, чтобы парламент поддержал проведение досрочных выборов 12 декабря.

Джонсон ранее уже призывал к досрочным выборам в Великобритании. Оппозиционная Лейбористская партия в ответ на это заявила, что она не поддержит проведение выборов до тех пор, пока ЕС не предоставит Великобритании продление Brexit.

В четверг лидер палаты общин Джейкоб Рис-Могг заявил, что британское правительство в понедельник представит на рассмотрение парламента вопрос о проведении досрочных выборов.

"Теневой" лидер палаты общин, представляющая британскую оппозиционную Лейбористскую партию, Валери Ваз заявила, что лейбористы поддержат выборы только в том случае, если правительство исключит возможность Brexit без соглашения с Брюсселем, а ЕС даст согласие на продление сроков Brexit.

1аю

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