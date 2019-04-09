Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 20:32

***В обмен Брюссель попросит Великобританию не мешать работе институтов ЕС

Лондон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Лидеры ЕС готовы предложить Великобритании длительный перенос сроков Brexit, сообщает во вторник газета The Financial Times со ссылкой на проект документа ЕС.

"Европейский совет согласен на продление, которое позволит ратифицировать соглашение о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ). Это продление может продолжаться только тот период, в который оно необходимо, но, в любом случае, не далее, чем до XX.XX.XXXX", - говорится в документе, попавшим в распоряжение газеты. Таким образом, как следует из документа, крайний срок для Brexit в ЕС пока не согласовали.

В документе, подготовленном к саммиту ЕС 10 апреля, говорится, что в обмен Лондону "не позволят подрывать нормальную работу институтов союза". Также ЕС требует от Лондона участия в выборах в Европарламент в мае. Ранее обе стороны не хотели, чтобы Brexit затянулся до 23 мая, когда в Европарламенте намечены выборы.

В то же время, несмотря на призывы Франции о том, чтобы Лондон не мог принимать участие в ключевых решениях ЕС, в проекте документа говорится только, что Великобритания должна понимать, что она находится в положении "выходящей из ЕС страной".

"В этой связи, Великобритания должна содействовать достижению целей ЕС и воздерживаться от каких-либо мер, которые могут угрожать достижению целей союза", - заявляют авторы документа.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в письме председателю Европейского совета Дональду Туску на прошлой неделе просила ЕС о продлении сроков Brexit до 30 июня.

Во вторник председатель ЕС Д.Туск призвал участников предстоящего саммита ЕС рассмотреть просьбу Т.Мэй. В то же время, он подчеркнул, что ситуация в британском парламенте "дает нам мало причин полагать", что процесс ратификации Brexit можно будет завершить к концу июня.

В связи с этим Д.Туск предлагает лидерам ЕС обсудить возможность продлить сроки Brexit "на столько, на сколько необходимо, но не более чем на год". Согласно плану Д.Туска, Великобритания сможет выйти из ЕС как только одобрит соглашение о выходе, достигнутое с Брюсселем. В противном случае через год Великобритания автоматически покинет Евросоюз.

Саммит ЕС, на котором будет обсуждаться судьба Brexit, пройдет в среду вечером в Брюсселе.

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