Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 11:01

Брюссель. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - ЕС не признает решение властей Венесуэлы лишить депутатской неприкосновенности лидера оппозиции Х.Гуайдо, оно противоречит венесуэльской конституции, заявила в четверг глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"ЕС отвергает решение, принятое непризнанным Национальным учредительным собранием, о лишении Хуана Гуайдо парламентской неприкосновенности", - говорится в заявлении Ф.Могерини, опубликованном на сайте Европейского совета.

"Это решение представляет собой серьезное нарушение венесуэльской конституции, а также верховенства права и принципа разделения властей, так как единственный орган, у которого есть право лишать неприкосновенности членов парламента - Национальная ассамблея", - говорится в заявлении.

Такие действия ведут к дальнейшей поляризации и эскалации напряженности в Венесуэле, отметила Ф.Могерини. ЕС призывает уважать привилегии и неприкосновенность всех членов Национальной Ассамблеи и продолжит следить за ситуацией в Венесуэле, добавила она.

Председателя Национальной ассамблеи, Х.Гуайдо, ЕС считает законным исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

В среду СМИ сообщили, что Национальное учредительное собрание Венесуэлы лишило Х.Гуайдо депутатской неприкосновенности.

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