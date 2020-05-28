Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 17:52

Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Европейский союз сделает все от него зависящее, чтобы не допустить повторения в Ливии сирийского сценария, утверждает, что у конфликта в Ливии нет военного решения, и работает со всеми сторонами в рамках Берлинского процесса, сообщил в четверг на условии анонимности европейский чиновник.

"Ливия по нарастающей становится ареной "прокси-конфликта", что само по себе всегда вызывает озабоченность", - сказал европейский чиновник, который выступил на брифинге накануне видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС.

"Мы поддерживаем связь со всеми названными странами (Россией, Турцией, Египтом и др.), чтобы остановить, во-первых, вмешательство, во-вторых, поставки оружия", - сообщил он.

Он отметил, что число таких конфликтов в мире растет. Если рассуждать о сценариях, то в Ливии напрашивается сравнение с Сирией, "потому что состав действующих лиц похож".

"Наша абсолютная цель состоит в том, чтобы избежать скатывания Ливии в такой же ад, в какой несколько лет назад скатилась Сирия", - подчеркнул европейский чиновник.

Ливия будет одним из пунктов повестки дня виртуальной встречи министров иностранных дел ЕС, которая состоится в пятницу. Ситуация в этой стране, по оценке Брюсселя, "остается крайне напряжённой и продолжает ухудшаться".

ЕС активен в Ливии, он участник Берлинского процесса, находится в ежедневном контакте с ООН, которая служит "зонтиком" для общих усилий, отметил европейский чиновник. Европейская внешнеполитическая служба ежечасно связывается со сторонами конфликта, чтобы подталкивать их к соглашению. ЕС развернул в Средиземном море военно-морскую операцию "Ирини" против незаконных поставок оружия в Ливию, прекращение которых он считает важным условием успеха политического процесса.

1мн ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции