В ЕС стремятся помочь минимизировать последствия санкций США для предприятий, сотрудничающих с Ираном
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Брюссель. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), одобренный СБ ООН, является важнейшим соглашением для ближневосточного региона и Европы, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич.
"Европейский союз полностью привержен реализации СВПД, пока Иран будет продолжать соблюдать свои обязательства в ядерной области", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.
Отвечая на вопрос, что предпринимает ЕС для защиты интересов европейских предприятий, желающих сотрудничать с Ираном, М.Коцьянчич отметила, что в этом контексте предприняты различные действия, в частности, в начале августа был обновлен блокирующий статут против экстерриториального применения санкций США.
При этом, она подчеркнула, что ЕС нацелен на то, чтобы минимизировать последствия санкций США для предприятий, сотрудничающих с Ираном.
"И мы продолжаем работать при координации с государствами-членами и партнерами над другими конкретными мерами, направленными на усиление экономического сотрудничества в ключевых секторах, особенно банковском, финансовом, торговом, инвестиционном, нефтяном и транспортном. Часть этих осуществляемых работ имеет целью минимизировать последствия санкций для предприятий, которые по-прежнему хотят взаимодействовать с Ираном и которым нужно иметь доступ к необходимому финансированию", - объяснила представитель Ф.Могерини.
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Интерфакс