Этот контент был опубликован 20 июня 2019 г. 22:44

Брюссель. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Страны ЕС должны активнее координировать действия и выделять больше ресурсов для противостояния кибератакам и кампаниям по дезинформации, сообщается в документе, принятом в четверг по итогам первого дня встречи глав государств и правительств ЕС в Брюсселе.

"Мы должны защитить наше общество от злонамеренных действий в киберпространетве и от дезинформации, исходящих от враждебно настроенных государств, а также - от негосударственных структур", - отмечается в нем.

В ЕС убеждены, что для противостояния таким угрозам требуется всеобъемлющая стратегия, "предусматривающая больше сотрудничества, координации, ресурсов и технологических возможностей".

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