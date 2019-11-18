Брюссель. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) назвал парламентские выборы в Белоруссии упущенной возможностью провести их в полном соответствии с международными стандартами.
При этом он признал, что выборы прошли в "спокойной обстановке".
"Предварительная оценка международной миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами показывает, что в целом игнорировались основополагающие свободы собраний, организации и выражения мнений", - говорится в коммюнике, распространенном вечером в понедельник в Брюсселе.
Кроме того, указывает представитель ЕВС, БДИПЧ ОБСЕ отметило ограниченный характер избирательной кампании, что в целом "не обеспечивало содержательного или конкурентного политического соревнования".
В документе также сказано, что "ряд ключевых рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии Совета Европы остаются без ответа".
По мнению Брюсселя, ввиду президентских выборов 2020 года крайне важно, чтобы белорусские власти "незамедлительно возобновили работу по комплексной избирательной реформе".
Это, отмечается в коммюнике, "также будет иметь ключевое значение для полного раскрытия потенциала отношений между ЕС и Белоруссией, опирающегося на позитивное сотрудничество последних трех лет".
"Европейский союз привержен поддержке стабильного, демократического, суверенного и процветающего будущего страны на благо народа Белоруссии и будет твердо продолжать свою работу с этой целью", - заявляют в ЕС.
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