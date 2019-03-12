Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 12:20

Брюссель. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Недавний приговор иранскому адвокату по правам человека Насрин Сотуде, осужденной на семь лет, является решением, которое вызывает тревогу у Европейского союза, говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Госпожа Сотуде, лауреат премии имени Сахарова за 2012 год была осуждена после заочного судебного разбирательства, в ходе которого был также отмечен ряд других нарушений права на надлежащую правовую процедуру", - сообщается в коммюнике, распространенном во вторник в Брюсселе.

В нем отмечается, что "право на мирный протест, а также право на выражение мнения ненасильственным образом являются краеугольными камнями Международного пакта о гражданских и политических правах, участником которого является Иран".

"ЕС рассчитывает на немедленный пересмотр ее приговора, а также приговора ее мужу Резе Хандану, который был осужден на шесть лет лишения свободы в январе 2019 года", - заявляют в ЕВС.

В Европейском союзе также ожидают, что Иран обеспечит право Н.Сотуде и Р.Хандану на обжалование приговоров.

1ов ав

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