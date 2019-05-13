Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 18:35

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Брюссель. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Атака возглавляемой Халифой Хафтаром Ливийской национальной армии (ЛНА) на столицу страны Триполи представляет угрозу международному миру и стабильности, говорится в сообщении Совета Европейского Союза.

"Наступление Ливийской национальной армии на Триполи и дальнейшая эскалация внутри и вокруг столицы представляет собой угрозу международному миру и стабильности, и создает дальнейшие угрозы для стабильности в Ливии", - отмечается в сообщении, распространенном в понедельник Советом ЕС.

Кроме того, отмечается в сообщении, наступление ЛНА "увеличивает риск террористической угрозы по всей стране".

ЕС подтвердил приверженность "суверенитету, независимости, территориальной целостности, национальному единству Ливии".

"ЕС призывает все стороны к немедленному соблюдению соглашения о прекращении огня и взаимодействию с ООН для обеспечения полного и всеобъемлющего прекращения военных действий", - говорится в сообщении.

Наряду с этим, ЕС призывает ливийцев отмежеваться от террористических и криминальных элементов, участвующих в боевых действиях, и от лиц, подозреваемых в военных преступлениях, включая лиц, включенных в список Совета Безопасности ООН".

Совет ЕС выразил глубокую обеспокоенность гибелью гражданского населения, ростом числа внутренне перемещенных лиц и последствиями для миграционных потоков. Стороны должны защищать гражданских лиц, включая мигрантов и беженцев, и содействовать оказанию им гуманитарной помощи, призывают в Евросоюзе.

"ЕС напоминает, что неизбирательные нападения на густонаселенные жилые районы могут представлять собой военные преступления. Те, кто нарушает международное гуманитарное право, должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении Совета ЕС по иностранным делам.

ЕС напомнил в очередной раз, что не существует военного решения кризиса в Ливии, и призвал все ливийские стороны вновь присоединиться к политическому диалогу при содействии ООН. В заявлении также подтверждается полная поддержка работы специального представителя по Ливии генерального секретаря ООН Гасана Саламе.

Весной 2019 года в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами, пытающимися объединить страну под своим началом: "восточными" властями страны, опирающимися на поддержку Ливийской народной армии под командованием Халифы Хафтара, и правительством национального согласия, сформированным при поддержке ООН.

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