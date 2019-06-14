Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 13:07

Брюссель. 14 июня. ИНТЕРФАКС - В ЕС не увидели признаков проведения какой-бы то ни было страной организованной кампании с целью незаметно повлиять на выборы в Европарламент, однако засекли "российские источники", распространявшие дезинформацию, говорится в опубликованном в пятницу докладе Еврокомиссии.

"На данном этапе имеющиеся у нас данные не позволяют выявить нацеленную на выборы в Европарламент кампанию по дезинформации, проводившуюся из-за границы (за пределами ЕС - ИФ). Тем не менее, полученная информация показывает, что имела место стабильная активность российских источников, нацеленная дезинформацию", - отмечается в документе.

В нем говорится, что целью этих действий, как предполагают в ЕС, было "снижение явки и оказание влияния на выбор избирателей".

"Наблюдалось стабильное стремление злонамеренных действующих лиц использовать дезинформацию, чтобы продвигать радикальные взгляды и добиться поляризации политических дебатов. В частности, для достижения этих целей распространялись лишенные оснований критические выпады против ЕС", - подчеркивают авторы доклада.

Они считают, что некоторые европейские политики в рамках своих предвыборных кампаний зачастую использовали аргументы, которые изначально распространяли "российские источники" дезинформации.

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