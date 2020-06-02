Этот контент был опубликован 2 июня 2020 г. 13:03

Брюссель. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Евросоюз осуждает убийство полицейским в США афроамериканца Джорджа Флойда, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы в Европе, как и американский народ, шокированы смертью Джорджа Флойда. Всегда необходима бдительность относительно чрезмерного применения силы", - сказал Боррель во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, необходимо уважать права человека, а реакция сил правопорядка должна быть адекватной.

"Все общества, которые основываются на правовом государстве, демократических принципах, уважении законов, должны быть уверены, что стражи порядка не действуют непропорциональным образом, применяя такую силу, которая влечет смерть человека, как это было в случае Джорджа Флойда", - отметил Боррель.

"Этот акт должен быть осужден. Осужден здесь, в США, повсюду", - подчеркнул он.

"Мы осуждаем любые акты насилия, расизма. И мы призывает к деэскалации напряженности (в США)", - добавил он.

Глава дипломатии ЕС также подчеркнул, что в Евросоюзе поддерживают право проводить мирные манифестации.

46-летний афроамериканец был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на его шею коленом. Впоследствии Флойд скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

После его гибели в США начались акции протеста и вспыхнули массовые беспорядки.

Ранее во вторник сообщалось, что официальная судебно-медицинская экспертиза в округе Хеннепин (штат Миннесота) признала, что смерть афроамериканца была убийством.

В отчете округа говорится, что у Флойда произошла "остановка сердечно-легочной деятельности в результате удушения" сотрудниками правоохранительных органов.

На прошлой неделе офицер полиции Дерек Човин, причастный к гибели Флойда, был уволен и обвинен в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. Еще три офицера были уволены, но обвинения им не предъявлены.

1ов ав

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