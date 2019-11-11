Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 9:29

Мадрид. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Власти ЕС, стран Латинской Америки, а также в ООН выразили обеспокоенность в связи с событиями в Боливии, которые привели к отставке президента страны Эво Моралеса, сообщают в понедельник западные СМИ.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в понедельник утром призвала тех, кто причастен к сложившейся в Боливии ситуации, проявлять сдержанность.

"Я хотела бы сказать, что мы хотим, чтобы все участники (событий - ИФ) в стране проявили сдержанность, были ответственными и привели страну к новым выборам, заслуживающим доверия", - сказала Могерини.

Генсек ООН Антониу Гуттериш призвал все стороны конфликта в Боливии воздерживаться от насилия и решить вопрос мирным путем, сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь настоятельно призывает все заинтересованные стороны воздерживаться от насилия, ослаблять напряженность и проявлять максимальную сдержанность. Он призывает всех действующих лиц соблюдать нормы международного права, в частности, основополагающие принципы прав человека", - говорится в его сообщении.

В правительстве Никарагуа произошедшее в Боливии осудили.

"Правительство Никарагуа (...) отвергает и решительно осуждает государственный переворот, который был осуществлен сегодня (в Боливии - ИФ)", - говорится в распространенном правительственном Никарагуа заявлении.

В нем подчеркивается: "Мы выражаем свое неприятие и отрицание фашистской практики, игнорирующей конституцию, законы и институционализм, которые регулируют демократическую жизнью наций".

В Венесуэле события в Боливии, которая при Моралесе была близким партнером Каракаса, также назвали государственным переворотом.

"Госпереворот в Боливии настраивает нас на дальнейшую борьбу и дает осознание того, что мы защищаем: право народа на мирную жизнь, на то, чтобы его уважали и не унижали", - сказал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

На Кубе произошедшее также сочли переворотом. Министр иностранных дел страны Бруно Родригес заявил в Twitter, что Куба "выражает солидарность со своим братом президентом Эво Моралесом".

В Аргентине призвали участников событий в Боливии к миру и диалогу.

"Необходимо, чтобы все политические силы и лидеры в Боливии в это непростое время действовали ответственно и сдержанно", - говорится в заявлении правительства Аргентины.

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мексика предложит убежище Моралесу, если он об этом попросит. Также там поприветствовали "ответственный подход" Мадуро, который "предпочел уйти в отставку, а не подвергать насилию свой народ".

Министерство иностранных дел Чили выразило обеспокоенность событиями в Боливии и призвало к оперативному поиску мирного решения ситуации.

В США сообщили, что следят за ситуацией в Боливии. Также госдеп США призвал граждан Боливии "воздержаться от насилия в эти трудные времена".

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